Названы смартфоны, которые не стоит покупать в 2025 году

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти смартфонов, которые эксперты не рекомендуют покупать весной 2025 года.

Открывает список бюджетный Meizu Note 21 Pro, получивший слабую камеру на 64 и 2 Мп, недоработанную прошивку и ценник в 19,1 тыс. руб. Вместо этого устройства «Палач» советует рассмотреть к покупке Samsung Galaxy A16, Poco M6 Pro или Tecno Camon 30S.

Вместо HTC U24 Pro при бюджете от 40 тыс. руб. эксперты рекомендуют выбрать Honor 200 Pro или Xiaomi 14T. Устройство от HTC уступает им аккумулятором емкостью всего 4600 мАч и ограниченной поддержкой ПО.

На третьем месте антитопа разместился флагманский Asus Zenfone 12 Ultra по цене от 95 тыс. руб. Вместо этого смартфона россиянам рекомендуют присмотреться к Honor Magic 7 Pro или Samsung Galaxy S25 Ultra, которые не только лучше устройства Asus, но и стоят дешевле.

В подборку также попали флагманский Sony Xperia 1 VI и защищенный Ulefone Armor 28 Ultra Thermal Imaging с двумя экранами, камерой ночного видения и тепловизором. Эти устройства уступают конкурентам в лице Huawei Pura 70 Ultra, iPhone 16 Pro, Xiaomi 15 Ultra и других флагманских моделей.