Honor Magic 7 поступил в продажу в России

Флагманский HONOR Magic 7 вышел в российскую розницу. Смартфон уже доступен в М.Видео-Эльдорадо, DNS, Мегафоне, МТС, Ситилинке, Билайне, Ozon и Яндекс Маркете по цене 109 990 рублей.

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До 28 апреля действует акция: покупатели получат скидку 20 000 рублей и умные часы HONOR Watch 5 в подарок. С 29 апреля по 29 мая будет доступна только скидка.

Смартфон оснащён топовым чипсетом Snapdragon 8 Elite, тройной AI-камерой Falcon с продвинутыми алгоритмами съёмки и кремний-углеродной батареей на 5650 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт (проводной) и 80 Вт (беспроводной).

Экран — плоский OLED с технологией защиты зрения Natural Light AI Eye Comfort. Из коробки работает под управлением MagicOS 9.0 с фишками ИИ, включая MagicPortal и распознавание дипфейков.

Доступны три цвета: лунный серый, ледяной белый и графитовый черный.