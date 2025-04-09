Почти половина россиян остаются верны одному бренду смартфонов

Ежегодно 13% жителей России меняют смартфон, несмотря на то, что в 2024 году стоимость гаджетов выросла на 12-15%. Об этом говорится в исследовании СберМаркетинга, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Так, 44% российских потребителей выбирают смартфоны одного и того же бренда на протяжении долгого времени, а 79% покупателей четко знают модель устройства, которую хотят приобрести. Онлайн-платформы являются основным местом совершения покупок для 58% опрошенных: 41% предпочитают маркетплейсы, а 17% выбирают интернет-магазины. Однако 42% все еще выбирают оффлайн-ретейл.

Ценовая политика и акции остаются главным фактором выбора магазина. При выборе модели смартфона ключевое внимание уделяется аккумулятору и оперативной памяти, также важны процессор, операционная система, экран и камера.

Большинство респондентов (64%) сравнивают цены в разных магазинах, стремясь найти лучшее ценовое предложение. При этом каждый пятый покупатель (19%) не занимается сравнением цен и просто покупает устройство, если его устраивает цена в первом магазине.

Бренд играет важную роль для 78% покупателей, причем для 41% он является ключевым фактором выбора. Чуть больше половины респондентов (57%) предпочитают более доступные модели предыдущих серий, в то время как 10% готовы покупать новые флагманские модели сразу после их релиза.