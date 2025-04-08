Глава Apple оказался фанатом мышки Logitech, а не Magic Mouse

Тим Кук признался, что для работы использует не фирменную Magic Mouse от Apple, а Logitech MX Master 3.

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По словам главы компании, именно эта мышка удобнее и функциональнее — с эргономичным корпусом, тихим скроллом, переключением между несколькими устройствами и возможностью работать во время зарядки.

В то время как Magic Mouse все еще заряжается снизу, делая невозможной работу в этот момент, Logitech оснащена фронтальным USB-C-портом. Несмотря на культовый дизайн, эргономика «яблочной» мыши давно вызывает критику, и теперь — даже внутри самой Apple.

Интервью с Куком опубликовал The Wall Street Journal. Пользователи восприняли заявление как повод для Apple наконец-то переосмыслить подход к периферии — гаджеты должны быть не только красивыми, но и удобными.