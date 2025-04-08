Слоны подсказали ученым, как сэкономить на кондиционировании зданий

Сингапурские инженеры воспользовались биомимикрией, чтобы совершить прорыв в сфере кондиционирования зданий. Биомимикрия — это методика проектирования, основанная на имитации природных форм, структур, принципов. В данном случае ученые вдохновлялись слонами, точнее, фактурой их кожных покровов.

Изучив строение слоновьей кожи и ее внешний вид и фактуру, ученые пришли к выводу, что многочисленные складки, бугры и морщины на ней выполняют вполне определенную функцию — работают как терморегулятор.

Ученые создали фасадную плитку с фактурой, имитирующей рисунок слоновьей кожи. Шестиугольные плитки по форме напоминают пчелиные соты, их поверность выпуклая и неровная — аналогичное строение имеет, например, панцирь черепахи, кожа жирафа или листья растений.

Для изготовления плиток ученые разработали биоразлагаемый состав из смеси грибного мицелия, бамбуковой стружки, воды и овса. Приготовленную смесь поместили в форму и оставили на месяц. За это время грибница проросла сквозь композит, связав древесные волокна, и плитка приобрела прочность. Затем ученые еще в течение трех дней сушили плитки в специальной печи.

Опыты в лабораторных условиях продемонстрировали более высокие термические свойства такой плитки: поверхность из этого материала остывала на четверть быстрее плоской поверхности, а нагревалась на 2% медленнее. При этом показатели были еще лучше, если ученые имитировали дождь. Статья с результатами исследования вышла в журнале Energy Buildings.

Следующим этапом должны стать полевые испытания нового облицовочного материала с дополнительными полезными свойствами. Для этого ученые планируют опробовать свою разработку на фасадах зданий.

Ранее стало известно, что американские ученые создали самый маленький в мире кардиостимулятор. Размер устройства — меньше рисового зернышка. При этом в случае имплантации хирургическое удаление прибора не требуется. Прибор вводится в организм с помощью шприца. А после выполнения своей функции миниатюрный кардиостимулятор растворяется в организме, как хирургические нити. Для активации устройства на грудь пациента крепится специальный пластырь.