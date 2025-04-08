В Windows 11 начали тестировать новый «Пуск»

Microsoft экспериментирует с самым масштабным редизайном меню «Пуск» за всё время существования Windows 11.

© Ferra.ru

В новой предварительной сборке стартовое меню стало объединённым: закреплённые приложения, «Рекомендации» и «Все приложения» теперь на одном экране. До 24 иконок можно закрепить сразу, но меню при этом становится огромным — почти на весь экран.

Особенно громоздким «Пуск» выглядит при включённой панели Phone Link. Вместе с ней меню занимает до 80% экрана, тогда как текущая версия покрывает примерно треть.

© Windows Latest

Новая версия поддерживает отключение «Рекомендаций», а также включает иконку телефона рядом с поиском для быстрого доступа к панели сопряжённого смартфона.

Хотя идея объединить всё в одном окне удобна, пользователи жалуются на чрезмерные размеры и отсутствие гибкой настройки. Например, нельзя полностью скрыть блок закреплённых приложений или вернуть классическое отображение списка всех программ.