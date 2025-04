Открыт новый вид микробов, незаметно очищающих питьевую воду

Американские ученые из Мичиганского университета обнаружили ранее неизвестный тип микробов CSP1-3 в глубинных слоях почвы (до 20 метров), играющих ключевую роль в очистке грунтовых вод. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Как показал анализ проб, микробы CSP1-3 поглощают остатки загрязнений (углерод, азот), пропущенные поверхностными слоями почвы, завершая очистку воды перед ее превращением в питьевую.

В некоторых образцах из Айовы и Китая они составляли более 50% микробного сообщества — необычно для глубинных почв.

По словам исследователей, предки CSP1-3 жили в горячих источниках, но адаптировались к бедной питательными веществами среде, сохраняя активность вопреки ожиданиям ученых.

«Это мусорщики, завершающие работу поверхностных фильтров», — объяснил руководитель исследования Джеймс Тидже.

Ученые пытаются вырастить CSP1-3 в лаборатории, чтобы изучить их уникальную биохимию. Если эксперимент удастся, это может помочь в разработке биотехнологий для очистки стойких загрязнений и улучшить системы водоподготовки в засушливых регионах.