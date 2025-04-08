В Италии нашли двухтысячелетнюю собаку

В ходе археологических изысканий на территории Древнего Рима исследователи обнаружили останки собаки, чей возраст насчитывает почти два тысячелетия. Удивительная сохранность находки поражает воображение: пасть животного, несколько зубов, и полный скелет предстали перед учеными практически в первозданном виде. О результатах раскопок поведал бельгийский археолог Арне Вербрюгге.

© mk.ru

По словам ученого, столь исключительная сохранность останков объясняется тем, что собака была погребена под основанием из высокоизвесткового песчаника. Этот факт, по мнению исследователя, сыграл решающую роль в сохранении уникальной находки, передает KP.RU.

Вербрюгге отметил, что в эпоху Древнего Рима существовала практика жертвоприношений животных, а собак почитали как стражей могил, сопровождающих своих хозяев в мир иной. Однако, в данном случае речь идет не о человеческом захоронении, а о здании, что делает эту находку еще более редкой и значимой.

Археолог предполагает, что собак могли использовать в ритуалах для очищения земли и жилищ. Вероятно, перед возведением здания было проведено обрядовое очищение этого места. Данный факт, по мнению Вербрюгге, свидетельствует о важном предназначении строения.

В непосредственной близости от останков собаки археологи также обнаружили фрагменты керамических изделий, изысканные ювелирные украшения и старинные монеты. Породу собаки пока не удалось установить, равно как и истинное предназначение здания. Тем не менее, ученые полны решимости продолжить исследования.