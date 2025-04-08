В Италии нашли двухтысячелетнюю собаку

Двухтысячелетнюю собаку нашли бельгийские археологи в Италии
В ходе археологических изысканий на территории Древнего Рима исследователи обнаружили останки собаки, чей возраст насчитывает почти два тысячелетия. Удивительная сохранность находки поражает воображение: пасть животного, несколько зубов, и полный скелет предстали перед учеными практически в первозданном виде. О результатах раскопок поведал бельгийский археолог Арне Вербрюгге.
По словам ученого, столь исключительная сохранность останков объясняется тем, что собака была погребена под основанием из высокоизвесткового песчаника. Этот факт, по мнению исследователя, сыграл решающую роль в сохранении уникальной находки, передает KP.RU.
Вербрюгге отметил, что в эпоху Древнего Рима существовала практика жертвоприношений животных, а собак почитали как стражей могил, сопровождающих своих хозяев в мир иной. Однако, в данном случае речь идет не о человеческом захоронении, а о здании, что делает эту находку еще более редкой и значимой.
Археолог предполагает, что собак могли использовать в ритуалах для очищения земли и жилищ. Вероятно, перед возведением здания было проведено обрядовое очищение этого места. Данный факт, по мнению Вербрюгге, свидетельствует о важном предназначении строения.
В непосредственной близости от останков собаки археологи также обнаружили фрагменты керамических изделий, изысканные ювелирные украшения и старинные монеты. Породу собаки пока не удалось установить, равно как и истинное предназначение здания. Тем не менее, ученые полны решимости продолжить исследования.