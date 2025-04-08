Обнаружена сверхмассивная черная дыра с аномально мощным магнитным полем

Российские и зарубежные астрофизики выяснили, что сверхмассивная черная дыра в центре галактики NRAO 530 вырабатывает рекордно сильное магнитное поле, которое особым образом "закручивает" выбрасываемый джет - узкий пучок материи, разогнанный до околосветовых скоростей.

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Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

"Мы впервые получили столь детальную картину физических процессов, происходящих вблизи сверхмассивной черной дыры в квазаре NRAO 530. Обнаружение рекордно сильного магнитного поля и измерение фарадеевского вращения на таких высоких частотах открывают новые возможности для проверки существующих теорий формирования джетов и падения вещества на черные дыры", - пояснила старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.

Как отмечают Кравченко и исследователи, в центре галактики NRAO 530 находится один из самых необычных блазаров - сверхмассивных черных дыр, чей выброс направлен в сторону Земли, благодаря чему они выглядят особенно яркими. Объект интересен тем, что его джет имеет сложную структуру, которая сильно меняется по мере удаления от черной дыры, и при этом радиоизлучение этого блазара периодически усиливается и ослабляется, что указывает на необычные процессы внутри джета или материи, окружающей черную дыру.

Российские и зарубежные ученые впервые получили детальные сведения о магнитном поле и структуре этого выброса, для чего астрофизики объединили данные, полученные сразу четырьмя крупными сетями радиотелескопов, работавших на пяти разных длинах волн. Все они были объединены в так называемые радиоинтерферометры - "виртуальные" телескопы, обладающие чувствительностью и разрешающей способностью планетарного масштаба.

Использование данных, полученных на разных частотах, помогло ученым определить то, где находится "ножка" выброса материи, а также впервые точно измерить силу магнитного поля, определить форму выброса и оценить плотность плазмы внутри джета. Эти замеры показали, что джет имеет спиральную форму, что, предположительно, связано с тем, что его "сопло" вращается по кругу с периодом в 6-10 лет.

Также исследователи обнаружили, что на очень небольшом расстоянии от горизонта событий черной дыры в центре NRAO 530 напряженность магнитного поля составляет порядка 3-30 тыс. гаусс. Это значение в десятки тысяч раз выше аналогичного параметра для поверхности Земли и при этом оно значительно выше, чем результаты схожих замеров для сверхмассивных черных дыр в других галактиках. Эти сведения, как надеются ученые, помогут их коллегам-теоретикам сузить число теорий, описывающих механизмы формирования джетов и поведение сверхмассивных черных дыр.