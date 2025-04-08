В Ирландии найдена кельтская брошь

Раннесредневековая брошь, датированная VIII веком нашей эры, была обнаружена во время строительства шоссе в Ардшанбалли, графство Лимерик, Ирландия.

© National Museum of Ireland

Как уточняет The History Blog, артефакт нашли еще в 2024 году в ходе археологического обследования участка, отведенного под строительство новой объездной дороги. Об открытии стало известно только сейчас, так как эксперты исследовали предмет, определяя его историческую ценность.

Брошь оказалась действительно ценной во всех отношениях, и теперь она будет выставлена в Национальном музее Ирландии. Для ученых, изучающих историю Ирландии, она к тому же дала новые данные о технологиях и сроках начала производства изящных изделий из металла в районе Лимерик.

Сообщается, что артефакт находится в отличном состоянии, несмотря на свой более чем 1000-летний возраст. Отлично сохранилось все изделие целиком, включая булавку. Общая длина изделия составляет 12 сантиметров.

Головка броши имеет форму круга, изготовлена она из литой бронзы и украшена повторяющимися переплетенными узорами и зооморфными существами.

Кроме того, головка броши украшена двумя синими стеклянными гвоздиками, расположенными на противоположных сторонах расширенного основания. Судя по следам, в древности брошь также украшали два красных камешка.