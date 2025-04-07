Причиной гибели группы из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова на северном Урале мог стать сход снежной лавины. Об этом сообщают швейцарские ученые Йохан Гауме и Александр Пузрин в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Ученые отметили, что лавина могла обрушиться на туристов в момент сна, нанеся им тяжелые травмы. После схода снега туристы быстро выбрались из палатки, не успев одеться — полученное переохлаждение привело к смерти. Эту версию подтверждают и результаты вскрытия.

Тем не менее, эксперты отметили, что данную теорию не стоить считать за абсолютно точную — свидетелей трагедии не осталось в живых, поэтому никто не может подтвердить или опровергнуть эти вводные. В то же время Гауме и Пузрин отметили, что их объяснение основано на научных доказательствах.

В частности, для проверки своей гипотезы исследователи разработали симуляцию, основанную на метеорологических данных, зафиксированных в день трагедии. Она демонстрирует, как лавина могла обрушиться на туристов, нанеся им серьезные травмы, но при этом оставив возможность быстро покинуть палатку.

Несмотря на эти новые доказательства, дело о перевале Дятлова, скорее всего, так и останется незавершенным, передает Nature.

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2 февраля российское туристическое сообщество отметило 66-ю дату со времени гибели в 1959 году группы туристов Уральского политехнического института (ныне Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина) под руководством Игоря Дятлова. Самые интересные и странные версии трагедии, причины которой долгое время оставались одной из величайших загадок мира, — в материале «Вечерней Москвы».