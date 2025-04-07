Nature: Швейцарские ученые разгадали тайну перевала Дятлова
Причиной гибели группы из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова на северном Урале мог стать сход снежной лавины. Об этом сообщают швейцарские ученые Йохан Гауме и Александр Пузрин в исследовании, опубликованном в журнале Nature.
Ученые отметили, что лавина могла обрушиться на туристов в момент сна, нанеся им тяжелые травмы. После схода снега туристы быстро выбрались из палатки, не успев одеться — полученное переохлаждение привело к смерти. Эту версию подтверждают и результаты вскрытия.
Тем не менее, эксперты отметили, что данную теорию не стоить считать за абсолютно точную — свидетелей трагедии не осталось в живых, поэтому никто не может подтвердить или опровергнуть эти вводные. В то же время Гауме и Пузрин отметили, что их объяснение основано на научных доказательствах.
В частности, для проверки своей гипотезы исследователи разработали симуляцию, основанную на метеорологических данных, зафиксированных в день трагедии. Она демонстрирует, как лавина могла обрушиться на туристов, нанеся им серьезные травмы, но при этом оставив возможность быстро покинуть палатку.
Несмотря на эти новые доказательства, дело о перевале Дятлова, скорее всего, так и останется незавершенным, передает Nature.
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2 февраля российское туристическое сообщество отметило 66-ю дату со времени гибели в 1959 году группы туристов Уральского политехнического института (ныне Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина) под руководством Игоря Дятлова. Самые интересные и странные версии трагедии, причины которой долгое время оставались одной из величайших загадок мира, — в материале «Вечерней Москвы».