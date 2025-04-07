Эксперты рассказали о необходимости регулярного выключения ноутбуков и ПК

Компьютеры желательно выключать хотя бы раз в несколько дней. Об этом в интервью изданию UfaTime сообщили специалисты сервисного центра «CPS-Ural». Там также подчеркнули, что конкретные рекомендации зависят от типа используемого устройства.

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Например, стационарные ПК хоть и рассчитаны на продолжительную работу, это не означает возможности их непрерывной эксплуатации. Рекомендуется отключать настольный компьютер примерно раз в несколько дней для оптимизации его функционирования. Эта мера способствует освобождению оперативной памяти, завершению зависших процессов и предотвращению перегрева компонентов, особенно при неидеальной системе охлаждения. Также, по мнению специалистов, периодическое отключение помогает снизить износ комплектующих, в частности, жесткого диска, если в компьютере установлен не твердотельный накопитель (SSD).

Представители CPS-Ural отмечают, что при ежедневном использовании компьютера оптимальным решением будет его отключение на ночь или хотя бы перезагрузка раз в несколько дней. Для ПК, работающих в режиме сервера, допускается круглосуточная работа, однако в этом случае особенно важно контролировать температурный режим компонентов и регулярно проводить техническое обслуживание.

Что касается ноутбуков, их отключение может быть полезно для увеличения срока службы аккумулятора, особенно учитывая частое питание от батареи. Современные модели предлагают режимы сна и гибернации, позволяющие не выключать устройство полностью. Специалисты рекомендуют отключать ноутбук, если планируется длительный перерыв в работе (от нескольких дней), после периодов интенсивной нагрузки, а также при замедлении работы системы перезагрузка поможет устранить временные сбои. Для повседневного использования достаточно переводить ноутбук в спящий режим, а полное отключение проводить раз в несколько дней или по необходимости.

В отношении техники Apple эксперты указывают на оптимизацию macOS для длительной работы без полного выключения. Устройства MacBook и iMac эффективно используют спящий режим для экономии энергии и ресурсов. Отключать MacBook или iMac полностью следует при длительном неиспользовании (несколько дней и более), при нестабильной работе системы и при длительном хранении MacBook (предварительно рекомендуется зарядить аккумулятор до уровня выше 50%). В большинстве ситуаций достаточно просто закрыть MacBook, чтобы активировать спящий режим. Аналогичный подход эффективен и для iMac, однако периодическая перезагрузка также будет полезна.