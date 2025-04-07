Установлен возраст древнейшей книжной обложки Эстонии

Международная команда ученых проанализировала годичные кольца дерева, из которого была сделана обложка рукописи «Кодекс Тюри» — древнейшая книжная обложка в Эстонии. Оказалось, что передняя доска была сделана из польского дуба, срубленного в 1366 году — за 88 лет до создания рукописи. Вероятно, раньше она использовалась для других целей. Задняя доска была моложе — ее дерево срубили в 1454 году на территории современной Латвии и Литвы. Исследование опубликовано в журнале Journal of Cultural Heritage.

© InScience

В 2021 году ученые получили в распоряжение рукопись 1454 года, выполненную в готическом стиле и скрепленную двумя дубовыми досками. Она получила название «Кодекс Тюри» и была написана в одноименной эстонской деревне. Затем книга попала во владение доминиканского монастыря в Таллине. Об этом гласит надпись внутри рукописи на латыни: «Эта книга принадлежит монастырю Реуалиенси». После лютеранской реформации в 1525 году монастырь был распущен, и кодекс «вышел из употребления» на долгие годы. Сама книга представляет собой латинско-немецкий словарь — она объясняла библейские слова и помогала переводить латинские выражения на нижненемецкий. Автором рукописи мог быть священник сельского прихода.

Теперь международная команда ученых решила выяснить возраст и происхождение древесины, которая использовалась для обложки книги. Убрав остатки кожи, исследователи проанализировали годичные кольца дерева и содержание химического вещества стронция.

Оказалось, что передняя доска была сделана из дуба, срубленного еще в 1366 году — за 88 лет до создания рукописи. Вероятно, дерево росло в Польше, в районе слияния рек Буг и Нарев. Задняя доска была моложе — ее дерево срубили в 1454 году, и росло оно на территории современной Латвии или Литвы, между Ригой и Клайпедой.

Кроме того, на передней панели ученые обнаружили круглое заделанное отверстие — это говорит о том, что раньше доска использовалась для других целей и только потом стала обложкой.

«У плотника (или переплетчика) просто были в наличии эти куски дерева в его мастерской. Вторичная переработка была чрезвычайно распространена, по крайней мере, в несколько иной области переплетного дела — использование старых пергаментных листов рукописи для усиления или «буфера» между деревянными досками и бумагой внутри кодекса — также и в этой рукописи... Есть много других примеров: когда книга выбрасывалась, но ее обложки оставались нетронутыми. Они могли бы поместиться в другой книге, но были использованы повторно», — объяснил Каспар Колк, соавтор исследования из Таллинского университета, Эстония.

Сейчас ученые не планируют продолжать работу с рукописью, но в будущем хотят расширить исследования исторического происхождения древесины.