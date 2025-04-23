Какой алфавит был изобретен первым в мире?

История знает множество древних текстов, написанных многие тысячи лет назад. На этом фоне сложно не задуматься об одном вопросе: если текстов так много, то какой алфавит был изобретен первым? Портал livescience.com попытался найти ответ.

© Wikipedia

Ранее специалисты по лингвистике полагали, что первым алфавитом, скорее всего, была протосинайская письменность, изобретенная примерно 4 000 лет назад ханаанскими рабочими, которые добывали бирюзу в египетских шахтах. Позднее эта письменность была переработана в финикийский алфавит, а он, в свою очередь, вдохновил иврит, греческий и римский алфавиты.

Однако в ноябре 2024 исследователи из Университета Джона Хопкинса совершили открытие, которое пошатнуло это теорию. По их мнению, первый письменный алфавит появился на сотни лет раньше, на территории современной Сирии. Такой вывод ученые сделали, отталкиваясь от свежей находки — четырех небольших глиняных цилиндров, обнаруженных в гробнице бронзового века недалеко от Алеппо. Радиоуглеродная датировка показала, что символы были вырезаны на цилиндрах примерно в 2400 году до н.э. — за 500 лет до появления протосинайской письменности.

Хотя не все специалисты согласны с этим выводом: некоторые продолжают придерживаться позиции, что протосинайский алфавит был первым. А по факту, многие археологи полагают, что письменность зародилась в нескольких точках древнего мира. Так, египетские иероглифы появились примерно в 3200 году до н.э., и шумерская клинопись датируется примерно тем же периодом. Древнекитайская письменность была разработана в начале второго тысячелетия до нашей эры, а наиболее ранняя система письма в Америках, ольмекская, в 600 году до н.э.

Нюанс в том, что ни одна из этих систем письменности технически не считается «алфавитом». Они были построены либо на логографии, методе, при котором каждый символ представляет слово или концепт, либо на сочетании логографии и слоговой азбуки. В алфавите же все буквы представляют собой определенные звуки — или фонемы, из которых образуются слова.

Протосинайская письменность, вероятно, вдохновлена древнеегипетскими иероглифами, но была новаторской системой по меркам своего времени. Общий принцип письма произошел от иероглифов, однако концепция алфавита и сама роль букв были новыми идеями.