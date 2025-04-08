Ученые из Массачусетского университета сделали открытие, которое переворачивает привычные представления о физике. Они нашли «жидкость, восстанавливающую форму» — смесь масла, воды и намагниченных частиц никеля, которая после встряхивания всегда принимает изящную форму урны, похожую на древнегреческую вазу. Это противоречит законам термодинамики — науки, изучающей, как энергия и вещества ведут себя в системах. Результаты были опубликованы в журнале Nature Physics.

Аспирант Энтони Райх экспериментировал с эмульсией — смесью, где масло и вода соединяются, как в заправке для салата. Обычно частицы (например, специи) помогают этим жидкостям смешиваться, снижая натяжение на их границе. Райх добавил вместо специй намагниченные частицы никеля, чтобы проверить, как они повлияют на материал. Результат шокировал: после встряхивания смесь не просто смешалась, а самоорганизовалась в форму урны — и возвращалась к ней снова и снова, даже при сильном воздействии.

«Когда я встряхнул смесь, она неожиданно образовала эту красивую форму урны, и она продолжала это делать, как бы я ни старался ее разрушить», — рассказал Райх.

Термодинамика говорит: в смеси вроде масла и воды частицы обычно уменьшают натяжение между жидкостями, помогая им соединиться. Но здесь произошло обратное — сильный магнетизм никеля увеличил натяжение, заставляя смесь принимать четкую форму. Это как если бы вода в стакане сама решила стать кубиком льда без заморозки. Ученые из Амхерста вместе с коллегами из университетов Тафтса и Сиракуз подтвердили это экспериментами и компьютерными моделями.

По словам ученых, это открытие ломает шаблоны физики мягкой материи — области, изучающей гибкие вещества вроде жидкостей и гелей. Оно может вдохновить новые технологии, например, материалы, которые сами собираются в нужные формы. Пока применения неясны, но потенциал огромен — от умных покрытий до нанороботов.

Команда пока не знает, как использовать находку, но уже ясно: привычные законы физики — не абсолют. Физики отмечают, что потенциал у новых свойств огромен — от умных покрытий до нанороботов.