Геологи воссоздали «бурный» раскол Южной Америки и Африки

Геологи из Университета Осло в Норвегии воссоздали процесс раскола Южной Америки и Африки. Он произошел около 135 млн лет назад и сопровождался бурными событиями. При распаде континентов происходили мощные извержения, в ходе которых было выброшено 16 млн кубических километров магмы. Она до сих пор сохранилась в виде вулканических пород в Южной Америке, Африке и на дне Атлантического океана. В некоторых районах Намибии и Анголы толщина слоя этих пород достигает километра.

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Авторы объединили данные предыдущих исследований пород в разных регионах. Они пришли к выводу, что основные извержения произошли между 135 и 131 миллионами лет назад. Пик случился 134,5 млн лет назад. Более точное понимание сроков позволит лучше понять, что спровоцировало извержения и как они повлияли на климат.

Около 134,5 млн лет назад случилось несколько вымираний. Ученые также выявили свидетельства «тепловой аномалии» под территорией, которая тогда являлась южной Пангеей. Этот суперконтинент около 200 млн лет назад начал распадаться на материки, которые известны нам сегодня.

Процесс разделения был постепенным. Южная Америка и Африка разделились 135 млн лет назад, а Северная Америка завершила раскол с Европой 55 млн лет назад.

Предыдущие исследования показали, что распад южной Пангеи был отчасти связан с мантийным шлейфом – столба сверхгорячей породы, поднимающегося из мантии планеты. Эти выбросы расплавили и истончили снизу континентальную кору. Новое исследование гласит, что шлейф также мог стать причиной тепловой аномалии и вызвать активный вулканизм.

Ученые намерены собрать и проанализировать образцы глубинных пород из Африки и океанского дна. Возможно, это позволит найти объяснение климатической аномалии. Известно, что извержения вулканов нагревают планету, но 134 млн лет назад на Земле, напротив, началось похолодание. Оно могло быть связано с тем, что извергшаяся магма быстро разрушалась и выветривалась. Разрушаясь, горные породы вступали в реакцию с воздухов и вытягивали из атмосферы углекислый газ, сообщает Earth-Science reviews.

Ранее ученые нашли окаменевшие «волны», оставленные астероидом 66 млн лет назад. Считается, что этот катаклизм привел к исчезновению динозавров. Космическая скала упала в воде неподалеку от полуострова Юкатан. Ее размер составлял около 10 км. Падение астероида вызвало огромные волны цунами.