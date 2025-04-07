Россия запустит биоспутник на полярную орбиту

В июле 2025 года Россия планирует запустить биоспутник «Бион-М2», который будет выведен на полярную орбиту высотой около 400 километров. Миссия продлится 30 суток, за которые будут проведены 22 научные программы. Основное внимание уделяется изучению биологических последствий пребывания в космосе для живых организмов.

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Аппарат станет платформой для оценки факторов риска, с которыми могут столкнуться космонавты в условиях длительных полетов на высоких широтах. Заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв сообщил, что такие условия имитируют будущее расположение Российской орбитальной станции. Ученые планируют определить степень радиационной опасности, а также протестировать методы защиты от галактических частиц и вторичных нейтронов. Полученные данные позволят, в частности, рассчитать необходимую глубину залегания лунных баз для обеспечения безопасности экипажей.

Среди экспериментов — тестирование гелевого заменителя питья, который может стать альтернативой традиционному рациону в условиях длительных миссий. Также на внешней поверхности спутника будет размещена базальтовая плита с культурами бактерий, имитирующая метеорит. Этот эксперимент направлен на проверку гипотезы о внеземном происхождении жизни на Земле.

По мнению Михаила Никитина, научного сотрудника НИИ физико-химической биологии МГУ, подобные исследования помогут разработать стратегии сохранения здоровья в условиях микрогравитации. Особенно это актуально для полетов к Марсу, которые могут длиться от шести до девяти месяцев. За это время у астронавтов происходят серьезные изменения в опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системах, поэтому важно поддерживать физическую форму экипажа к моменту посадки.

По словам агронома Ботанического сада Самарского университета Елены Каюровой, участвующей в разработке научных программ, исследования будут включать взаимодействие растений, животных и микроорганизмов с целью создания устойчивых экосистем для использования на других планетах или в изолированных условиях космических миссий, пишут «Известия».