В Северной Корее найдена уникальная статуя Будды

В Северной Корее найдена тысячелетняя статуя Будды Амитабхи
В Северной Корее археологи обнаружили уникальную статую Будды, датируемую ранним периодом династии Корё (918–1392 гг. н.э.). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Находка была сделана Институтом археологии Академии общественных наук совместно с Национальным управлением по охране культурного наследия во время раскопок в районе Якджон-ри провинции Южный Пхёнан.
Высота статуи составляет 1,7 метра, и, по словам ученых, она изображает Будду Амитабху — одну из центральных фигур в буддизме Махаяны, особенно почитаемую в Китае, Корее и Японии. Амитабха, согласно учению, является Буддой Бесконечного Света и правит «Чистой Землей» — идеальным миром, в котором существа перерождаются, чтобы достичь просветления.
Эта статуя особенно важна, поскольку относится к раннему периоду Корё — эпохе, когда буддизм играл ключевую роль в культуре, искусстве и политике страны. Именно тогда буддизм был официальной государственной религией, и по всей территории Корейского полуострова строились храмы, изготавливались священные реликвии и развивалась буддийская иконография.
Амитабху часто изображается в окружении двух бодхисаттв — Авалокитешвары (олицетворение сострадания) и Махастхамапрапты (олицетворение мудрости), формируя так называемую «Триаду Амитабхи», популярную в художественных традициях Восточной Азии. Хотя в данной находке были выявлены только изображения самого Будды, его положение рук и стилистические элементы позволяют с уверенностью определить фигуру.
«Проанализировав положение двух рук Будды и другие изображения, ученые подтвердили, что это изображение Амитабхи. Они также углубили исследование фрагментов плитки из окрестностей и обнаружили, что они были изготовлены в начале X века, в ранний период Корё», — сообщает ЦТАК.
Кроме статуи, археологи обнаружили фрагменты древней плитки, также относящиеся к X веку. Это подтверждает, что место находки, вероятно, было частью храма или буддийского комплекса, ранее неизвестного историкам.
Археологи отмечают, что данная статуя подтверждает высокий уровень ремесленного искусства и религиозной культуры эпохи Корё. Такие реликвии крайне редки, особенно в условиях ограниченного доступа к археологическим исследованиям в Северной Корее.