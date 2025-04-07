В Северной Корее найдена уникальная статуя Будды

В Северной Корее археологи обнаружили уникальную статую Будды, датируемую ранним периодом династии Корё (918–1392 гг. н.э.). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Находка была сделана Институтом археологии Академии общественных наук совместно с Национальным управлением по охране культурного наследия во время раскопок в районе Якджон-ри провинции Южный Пхёнан.

Высота статуи составляет 1,7 метра, и, по словам ученых, она изображает Будду Амитабху — одну из центральных фигур в буддизме Махаяны, особенно почитаемую в Китае, Корее и Японии. Амитабха, согласно учению, является Буддой Бесконечного Света и правит «Чистой Землей» — идеальным миром, в котором существа перерождаются, чтобы достичь просветления.

Эта статуя особенно важна, поскольку относится к раннему периоду Корё — эпохе, когда буддизм играл ключевую роль в культуре, искусстве и политике страны. Именно тогда буддизм был официальной государственной религией, и по всей территории Корейского полуострова строились храмы, изготавливались священные реликвии и развивалась буддийская иконография.

Амитабху часто изображается в окружении двух бодхисаттв — Авалокитешвары (олицетворение сострадания) и Махастхамапрапты (олицетворение мудрости), формируя так называемую «Триаду Амитабхи», популярную в художественных традициях Восточной Азии. Хотя в данной находке были выявлены только изображения самого Будды, его положение рук и стилистические элементы позволяют с уверенностью определить фигуру.

«Проанализировав положение двух рук Будды и другие изображения, ученые подтвердили, что это изображение Амитабхи. Они также углубили исследование фрагментов плитки из окрестностей и обнаружили, что они были изготовлены в начале X века, в ранний период Корё», — сообщает ЦТАК.

Кроме статуи, археологи обнаружили фрагменты древней плитки, также относящиеся к X веку. Это подтверждает, что место находки, вероятно, было частью храма или буддийского комплекса, ранее неизвестного историкам.

Археологи отмечают, что данная статуя подтверждает высокий уровень ремесленного искусства и религиозной культуры эпохи Корё. Такие реликвии крайне редки, особенно в условиях ограниченного доступа к археологическим исследованиям в Северной Корее.