США и РФ разрабатывают детальный план сведения МКС с орбиты

НАСА и Роскосмос разрабатывают детальный план по сведению Международной космической станции (МКС) с орбиты - когда это произойдет, с уверенностью сказать пока нельзя, заявил ТАСС заместитель администратора НАСА по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.

"Мы вместе разрабатываем детальный план прекращения [работы] станции. Есть вероятность, что это будет позже, есть вероятность, что это будет раньше - если со станцией случится что-то плохое. Мы решаем эти вопросы как команда - вместе с российскими коллегами и всеми международными партнерами", - сказал Бауэрсокс.

По его словам, планы по завершению работы станции являются одной из тех тем, которые Вашингтон и Москва обсуждают постоянно. "На данный момент США вкладываются в проект до 2030 года, а Россия до 2028 года - эта позиция с прошлого года остается неизменной", - поделился замглавы НАСА.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 т., а с пристыкованными кораблями может достигать 470 т. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).