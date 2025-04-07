Ученые изучили каннибализм среди социальных пауков

Некоторые пауки избегают поедать своих живых сородичей, но совершенно не испытывают угрызений совести, когда дело доходит до мертвых. Это позволяет предположить, что они умеют распознавать химический или механический «сигнал жизни», который помогает им терпимо относиться друг к другу. Это открытие может стать ключом к пониманию эволюции редких социальных пауков.

© Naukatv.ru

В центре внимания исследования, напечатанного в журнале Animal Behaviour, оказались лабиринтные пауки Agelena labyrinthica, распространенные по всей Палеарктике. Французские ученые собрали девять яйцевых коконов этого вида и 20 дней наблюдали за сотнями вылупившихся паучат в различных условиях — в изоляции и группах, в сытости и голоде.

Когда пауков помещали вместе с другими, те, что выросли бок о бок с собратьями, были терпимы друг к другу — даже голодные. Взрослевшие в одиночестве были куда агрессивнее — кусали и поедали живых товарищей.

Когда же пауки оказывались в банке с мертвым сородичем, они, не теряя времени, съедали его — независимо от того, в каких условиях росли, причем свежий труп становился трапезой даже скорее, чем полежавший.

«Когда [пауки] содержатся в группах, они воспринимают сигнал жизни. Когда они изолированы — то теряют чувствительность к нему», — объяснил этолог Рафаэль Жансон из Тулузского университета во Франции.

Эксперименты, проведенные в темноте, исключили возможность использования пауками визуальных подсказок. Выяснилось также, что на некрофагию пауков толкает в большей мере не голод, а социальный контекст.

По словам Жансона, основная гипотеза пока заключается в том, что это химический сигнал. Возможно, после смерти его выработка прекращается. Другое объяснение — пауки чувствуют вибрации, указывающие на то, что сородич жив.

Понимание, как этот сигнал жизни регулирует социальную терпимость, может пролить свет на эволюцию социальных пауков. Эти редкие пауки — их всего 20 из более чем 53 000 известных видов пауков — терпимо относятся друг к другу не только в юном возрасте, но и во взрослой жизни, образуя сообщества численностью до тысяч особей.