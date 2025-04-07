День рождения Рунета: история и отцы-основатели

Сегодня празднуется день рождения Рунета, именно 7 апреля 1994 года появился первый сайт в доменной зоне .ru. Как развивался русский сегмент интернета, и кто стоял у истоков его появления, разбирался Рамблер.

История Рунета началась 31 год назад, когда был зарегистрирован и внесен в международный перечень национальный домен – .ru. Первым сайтом в новой зоне всемирной паутины стал Russia on the Net — каталог ссылок на русскоязычные серверы и страницы в интернете, напоминает издание «Московские новости».

А само слово «Рунет» появилось только в 1997 году — его в одной из своих колонок использовал блогер Раффи Асланбеков. Термин быстро разошелся, и в 2001 году его закрепили в орфографическом словаре РАН.

«8 ноября 1995 года — астрофизик Дмитрий Вернер запускает anekdot.ru, первый развлекательный сайт в Рунете. К 1997 году он становится самым посещаемым в русскоязычном сегменте интернета. Также 1995 году «РосБизнесКонсалтинг» первым из российских СМИ запустил собственный сайт, а затем и трансляцию данных о торгах и котировках ценных бумаг в режиме реального времени. В 1997 году, на волне финансового кризиса, РБК обошел «Анекдот.ру» и стал самым популярным сайтом Рунета», - напоминает издание.

Первой русскоязычной поисковой системой стал Rambler. Его разработал и запустил в 1996 году программист Дмитрий Крюков. Затем, в 1997 году, появился доменный адрес yandex.ru. Новая поисковая система была сделана Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем.

Первым же онлайн-магазином стал Ozon. Маркетплейс был запущен в 1998 году и сначала там продавали только книги и видеокассеты.

По данным Координационного центра доменов .ru/.рф, общее количество доменных имен в зоне .ru уже достигло 5 870 062. При этом пик роста пришелся на 2006-2008 годы. В этот период темпы годового прироста держались на уровне +61%. На сегодняшний день по количеству доменных имен зона .ru занимает 6 место среди национальных доменов мира и 9 место среди всех доменов верхнего уровня.

В 2024 году ежедневная аудитория Рунета составляла 103 млн человек. Такие данные привела на XIV российском форуме по управлению интернетом начальник управления президента РФ по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева. Она отметила, что если сравнивать с 2004 годом, то аудитория Рунета выросла в 19 раз, пишет ТАСС.