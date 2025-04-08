Раскрыты сроки выхода Android 16 на смартфонах Samsung

Смартфоны Samsung должны получить новую версию операционной системы (ОС) Android раньше намеченного. Об этом сообщает издание SamMobile.

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Журналисты напомнили, что Samsung провалилась со сроками выхода Android 15 на своих смартфонах — новую ОС начали выпускать для смартфонов бренда только 7 апреля 2025 года, хотя изначально она должна была выйти в конце 2024-го. Источники SamMobile рассказали, что Android 16 будет доступна для ряда гаджетов Samsung уже в августе 2025-го.

Инсайдеры сообщили, что инженеры Samsung уже начали тестировать Android 16. Первыми новую ОС должны получить складные Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7, которые выйдут в конце лета. В материале говорится, что ОС появится в телефонах корейского бренда всего через несколько дней или недель после выпуска стабильной версии Android 16.

Новая версия Android появится вместе с оболочкой One UI 8.0. Публичный анонс Android 16 ожидается на мероприятии Google I/O, которое в этом году намечено на 20 мая. Скорее всего, в июне-июле Samsung представит несколько бета-версий Android 16 с One UI 8.0.

В начале апреля стало известно, что Samsung запатентовала дизайн смартфона, который можно сложить вчетверо. Подобная конструкция позволяет менять размеры экрана гаджета от большого к компактному.