Apple спешно вывезла технику из Индии и Китая в США

В конце марта Apple экстренно организовала доставку пяти самолетов с iPhone и другой техникой из Индии и Китая в США, чтобы успеть до вступления в силу новых пошлин. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника.

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Торопливый шаг был связан с решением администрации Дональда Трампа ввести с 5 апреля дополнительную ответную пошлину в размере 10% на ряд импортных товаров. Чтобы не нести дополнительные расходы, Apple за считанные дни перевезла крупные партии продукции на американский рынок. Хотя конец марта обычно считается «низким» сезоном для перевозок, в этот раз компания пошла на экстренные меры.

По словам источников, производственные центры в Индии, Китае и других странах заранее начали отгружать продукцию в ожидании новых тарифов. Это позволило компании минимизировать потери и сохранить цены на прежнем уровне.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Apple не планирует повышать розничные цены на свои устройства ни в Индии, ни в других странах. Компания стремится сохранить стабильность на ключевых рынках, несмотря на давление со стороны торговой политики США.