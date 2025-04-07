Техноблогер сравнил Realme 14 Pro+ с Poco X7 Pro

В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper Live рассказали об особенностях смартфонов Realme 14 Pro+, Poco X7 Pro и о том, какой из них лучше покупать.

© YouTube/DimaViper Live

В комплекте с Realme идёт зарядка на 80 Вт, с Poco — на 90 Вт. Есть также у них в коробках по одному чехлу, кабелю, на экран сразу наклеена защитная плёнка. На данный момент Poco X7 Pro обойдётся дешевле примерно на 10 тысяч рублей.

Оба устройства защищены по стандарту IP68 и IP69. Быстрее из двух смартфонов запустился Poco: на нём установлен и более мощный процессор Dimensity 8400, тогда как на Realme — Snapdragon 7s Gen 3.

Экран схожи у обеих моделей во всём, кроме рамок и диагонали. У Realme меньше рамки и больше диагональ.

С результатами тестирования смартфонов вы можете ознакомиться ниже. Бесконтактная оплата доступна на обоих устройствах.

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

По части камер у Poco преимущество теряется. Модуля у него только два: основной (на 50 МП, как и у Realme) и широкоугольный (на 8 МП, как и у Realme). При этом у Realme есть телевик с 3-кратным оптическим зумом на 50 МП. В целом у 14 Pro+ хорошие для своего сегмента камеры, в том числе телефотообъектив. На основную камеру оба смартфона умеют записывать видео в 4К, на фронтальную — Poco в 1080p максимум, а Realme — в 4К.

С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже. По факту основная камера лучше была на Poco, фронтальная — на Realme, ширики одинаковые в обоих случаях.

По автономности лучше Realme, а Poco заряжается быстрее. При этом аккумулятор у обоих устройств на 6000 мА*ч.

Вывод

Poco X7 Pro больше подойдёт молодёжи — людям, которые любят играть в игры и которым нужна максимальная производительность. Также этого смартфона точно хватит на 5−6 лет вперёд. Realme 14 Pro+ выглядит дороже, имеет меньше рамки, больше камер, лучше фронтальная камера. Он больше подходит девушкам за счёт дизайна и более качественной селфи-камеры.