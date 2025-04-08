Apple оспорила требование Британии открыть доступ к данным пользователей

Apple подала апелляцию против решения британского правительства, требующего создать доступ к зашифрованным данным в облачных системах компании. Об этом сообщил Суд по вопросам разведывательных полномочий (IPT).

© Ferra.ru

Суд отклонил просьбу правительства Великобритании скрыть информацию о деле, в том числе факт, что иск был подан именно компанией Apple. Ранее в прошлом месяце прошли закрытые слушания, на которых СМИ не были допущены.

Согласно информации, опубликованной The Washington Post в феврале, Великобритания выдала Apple «уведомление о технической возможности», которое обязывает компанию предоставить доступ к зашифрованным сообщениям и фотографиям пользователей, включая тех, кто находится за пределами страны.

В ответ на эти требования Apple убрала свою самую продвинутую систему защиты данных — Advanced Data Protection — для новых пользователей в Великобритании.