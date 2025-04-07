Космонавты Рыжиков и Зубрицкий планируют два выхода в открытый космос

Два выхода в открытый космос планирует провести новый российский экипаж Международной космической станции.

Об этом на предстартовой пресс-конференции на космодроме Байконур рассказал командир корабля "Союз МС-27" космонавт Сергей Рыжиков.

"Запланированы два выхода в открытый космос", - сообщил он.

Командир также отметил, что в ходе экспедиции экипаж проведет более 40 научных экспериментов.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" должен состояться завтра, 8 апреля, в 08:47 по московскому времени.

Сегодня госкомиссия утвердила экипажи корабля "Союз МС-27" и 73-й длительной экспедиции на МКС. Подтверждена готовность и ракеты-носителя, и наземной инфраструктуры.

В основной экипаж входят Герой России командир корабля, бортинженер и командир экспедиции космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, бортинженер-1 корабля и бортинженер экспедиции космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий, а также бортинженер-2 корабля и бортинженер экспедиции астронавт NASA Джонатан Ким. Американец отправляется на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

Дублеры - космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уилльямс. Кстати, интересная деталь, именно дублеры в субботу наблюдали за вывозом ракеты на стартовый стол. Это традиция: основной экипаж к этому "действу" не допускают. Но заметим, что основной экипаж был дублером в предварительной экспедиции. Так что все видел.

Ожидается, что "Союз" пристыкуется к модулю "Рассвет" российского сегмента станции примерно в 12:04 мск. То есть в полете он будет чуть больше трех часов. Американские пилотируемые корабли Crew Dragon так быстро летать пока не научились.

Возвращение "Союза МС-27" на Землю ожидается 9 декабря.

Между тем

В феврале с.г. в связи с подписанием третьего дополнения к договоренности между Госкорпорацией "Роскосмос" и NASA о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях "Союз МС" по программе Международной космической станции были внесены изменения в составы основных и дублирующих экипажей длительных экспедиций, намечающихся в 2025-2026 годах.

Как рассказали в "Роскосмосе", в основной экипаж 74-й длительной экспедиции (старт на корабле "Союз МС-28" осенью 2025 года), в который входят космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, вместо космонавта Роскосмоса Олега Платонова назначен астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Олег Платонов включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-11), запуск которого планируется во второй половине 2025 года.

В основной экипаж МКС-75 (запуск на "Союзе МС-29" летом 2026 года), в который входит космонавт Роскосмоса Петр Дубров, вместо космонавта Роскосмоса Сергея Корсакова назначена космонавт Роскосмоса Анна Кикина, а вместо Анны Кикиной - астронавт NASA Анил Менон Самойленко.

Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-12), старт которого намечается в первой половине 2026 года.

Соглашение о перекрестных полетах россиян на американских Crew Dragon и американцев на российских "Союзах МС" было подписано в июле 2022 года. Перекрестные полеты отвечают интересам и России, и США: добавляют больше уверенности в безопасности на орбите. При отмене или существенной задержке запуска любого из кораблей они обеспечивают присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции.

Осенью 2022 года на станцию на Crew Dragon прилетела Анна Кикина. В марте и августе 2023-го - Андрей Федяев и Константин Борисов. В марте нынешнего года на корабле Илона Маска полетел Александр Гребенкин. В сентябре прошлого года - Александр Горбунов. А в феврале 2025 года, как сообщило NASA, с Crew Dragon на орбиту полетит Кирилл Песков.