Apple нашла способы удержать цены на фоне пошлин США

На фоне приближающегося введения новых американских пошлин, инициированных решением администрации Дональда Трампа, технологический гигант Apple ищет способы сохранить стоимость своих флагманских смартфонов iPhone на прежнем уровне. По мнению авторитетного журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания рассматривает несколько стратегий, чтобы избежать удорожания устройств для потребителей.

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Несмотря на готовность к потенциальному повышению цен, Apple стремится удержать стоимость iPhone, особенно флагманских моделей, которые с 2017 года, начиная с iPhone X, предлагаются по цене от $999 (примерно 86,2 тыс. руб. по курсу на 7 апреля 2025 года. — «Газета.Ru»).

Гурман выделяет несколько ключевых направлений, которые Apple может задействовать для сохранения ценовой политики. В первую очередь Apple может надавить на поставщиков комплектующих с целью снижения стоимости деталей для iPhone и других устройств. Это позволит снизить общую себестоимость производства iPhone, компенсируя влияние новых пошлин.

Кроме того, учитывая высокую прибыльность, IT-гигант может пойти на частичное снижение своей прибыли, взяв на себя часть дополнительных расходов, связанных с пошлинами. По оценкам, средняя маржа Apple составляет около 45%, что оставляет пространство для маневра.

Apple может поднять цены на устройства, но краткосрочно. В этот период купертиновцы смогут провести полный анализ экономической ситуации, после чего скорректировать цену до более справедливой.

По данным Гурмана, в настоящее время Apple активно наращивает запасы продукции, чтобы обеспечить бесперебойные поставки и избежать немедленного повышения цен после вступления пошлин в силу. Этот запас прочности позволит компании сохранить текущие цены на некоторое время и выиграть время до анонса новых моделей iPhone. Именно тогда станет ясно, примет ли Apple решение о повышении цен или сможет удержать их на прежнем уровне, используя предложенные стратегии.