Искусственный интеллект впервые прошел тест Тьюринга

Два популярных чат-бота достигли важного рубежа – они прошли тест Тьюринга, заявили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). Речь идет о моделях GPT и LLaMa. Это может означать, что роботы стали так же умны, как и люди.

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Тест, созданный в 1950 году, используется для проверки интеллекта машин. Если исследователи не могут надежно отличить результаты машины от результатов человека, то считается, что машина прошла проверку.

Команда протестировала четыре модели искусственного интеллекта: выпущенную в феврале 2025 года GPT-4.5, предыдущую версию под названием GPT-4o, модель LLaMa и чат-программу 1960-х годов ELIZA. Первые три представляют собой «большие языковые модели» − алгоритмы глубокого обучения, которые могут распознавать и генерировать текст на основе массивных наборов данных.

Эксперты привлекли 126 студентов Калифорнийского университета и 158 человек из платформы по сбору данных Prolific. Участники вели онлайн-беседы с другим человеком или искусственным интеллектом, причем они не знали, кем является их собеседник. В результате GPT-4.5 приняли за человека в 73% случаев – чаще, чем настоящих людей. LLaMa-3.1 признавали человеком в 56% случаев. В базовых моделях ELIZA и GPT-4o показатель составил 23% и 21% соответственно.

Модели ИИ показали наилучшие результаты, если их заранее инструктировали, как выдать себя за человека. Но это не значит, что они не смогли бы пройти тест без подсказок. Авторы подчеркнули, что это первый случай успешного прохождения искусственным интеллектом теста Тьюринга, сообщает arXiv.

Ранее в Австрии нейросеть впервые зачислили в университет как студента. На такой шаг пошло руководство Университета прикладного искусства в Вене. Модель под названием «Флинн» зачислили на программу цифрового искусства. Она прошла стандартный процесс подачи заявки. В руководстве отметили, что нет никаких письменных норм, согласно которым студент обязательно должен быть человеком.