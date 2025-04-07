В пустыне в Аравии найдены следы огромного озера

Безжизненная пустыня в Аравии процветала тысячи лет назад благодаря интенсивным осадкам — таковы основные выводы исследования в Communications Earth & Environment.

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Сегодня Руб-эль-Хали («пустая четверть») — одна из самых больших и засушливых пустынь в мире, среди песчаных — самая большая. А раньше там текли реки и плескалось огромное озеро.

«На основе серии датировок выяснилось, что озеро достигло своего пика около 9 000 лет назад во время влажного периода "Зеленой Аравии", который в период 11 000–5500 лет назад», — уточнил геофизик Абдалла Заки из Женевского университета.

По оценкам исследователей, площадь озера достигала 1 100 кв. км, а глубина — 42 метров.

Водоемы наполняли обильные муссонные ливни, которые приносил, как показали прослеживаемые на расстоянии 1100 км отложения, африканский муссон. Они были не просто неслабыми, а порой случались даже бурными, что приводило к быстрым и масштабным изменениям ландшафта.

«Из-за усиления осадков озеро в конечном итоге прорвалось, вызвав мощное наводнение и образовав долину длиной 150 км на пустынной равнине», — пояснил профессор Себастьен Кастельторт из Женевского университета. «Образование озерных и речных ландшафтов, а также лугов и саванн способствовало расширению ареалов охотников-собирателей и скотоводческих племен на территории, которая сегодня представляет собой сухую и бесплодную пустыню. Это подтверждается наличием многочисленных археологических свидетельств в Руб-эль-Хали и вдоль ее древних озерных и речных сетей», — рассказал профессор Майкл Петралья из Университета Гриффита.

Таким образом, суперзасушливая сегодня Руб-эль-Хали была частью «зеленого коридора», который мог служить ключевым маршрутом для миграции Homo sapiens из Африки в Евразию.