Один из крупнейших каналов удалили из Telegram

Внесенный в реестр иностранных агентов канал ВЧК-ОГПУ* был заблокирован в мессенджере Telegram. Об этом пишет РБК.

По данным издания, при попытке зайти на канал, на который было подписано более миллиона пользователей, появляется надпись, что он недоступен.

Минюст внес в реестр иноагентов проект «Русский криминал»* и Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»* летом 2024 года. По данным ведомства, основанием стало то, что проект распространял недостоверные сведения о проводимой Россией политикой, а также материалы, направленные на формирование негативного образа российских Вооруженных сил.

*Признан иноагентом Минюстом России.