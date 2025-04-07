Ученые предупредили о риске геомагнитного коллапса на Земле

На Солнце может произойти мощнейшая вспышка. В связи с этим есть риск геомагнитного коллапса.

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Международная группа ученых сообщила, что Солнце входит в фазу в фазу усиленной активности. Из-за этого в ближайшие годы может повториться геомагнитное событие, похожее на произошедшее в 1859 году событие Кэррингтона.

Тогда выброс из Солнца корональной массы достиг Земли всего за 17 часов. Из-за этого на планете произошли сбои в телеграфных системах, также люди видели северные сияния даже в тропиках. Нынешним технологиям может быть нанесен больший ущерб – есть риск, что пострадают, например, спутники, электросети и системы связи. По данным ученых, вероятность такого события в этом солнечном цикле составляет 10–12%.

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Как рассказал астрофизик, доктор физико-математических наук Алексей Коваленко, в РФ уже разрабатываются системы защиты. Однако, по его словам, человечеству все же нужно готовиться к худшему, так как отключения могут длиться на протяжении нескольких недель, передает "Новосвят".

Такая вспышка может нанести ущерб до двух триллионов долларов, сообщает НАСА.