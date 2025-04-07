Samsung Galaxy S26 Ultra лишится слота для стилуса

Samsung тестирует прототипы Galaxy S26 Ultra без встроенного слота для S Pen — компания рассчитывает таким образом освободить место для увеличенного аккумулятора.

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Об этом стало известно со слов инсайдера PandaFlashPro. Сейчас Ultra-модели оснащаются батареей на 5000 мАч, и за несколько поколений это решение устарело — особенно на фоне растущих энергозатрат.

При этом стилус из комплекта исчезнуть не должен: Samsung рассматривает варианты крепления снаружи корпуса — по аналогии с Apple Pencil для iPad Pro, который фиксируется магнитами сбоку. Такой подход позволил бы сохранить аксессуар, при этом не занимая место внутри.

Еще один вариант — уменьшение количества камер: в S26 Ultra может появиться переменная диафрагма, которая сократит потребность в дополнительных датчиках.

Также обсуждается переход на аккумуляторы с кремний-углеродным анодом — они занимают меньше места и могут дать прирост емкости до 7000 мАч. Galaxy S26 Ultra, по слухам, представят в начале 2026 года.