У 80% россиян дома есть ненужные гаджеты

Примерно у 80% россиян дома лежат ненужные гаджеты - в основной массе это либо кнопочные телефоны, либо иные, но полностью рабочие гаджеты. Об этом свидетельствует опрос платформы "Авито" среди 10 тыс. граждан (результаты есть у ТАСС).

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У тех, кто держит дома неиспользуемые устройства, чаще всего хранятся один или два таких гаджета (35% ответов), еще 30% держит у себя от трех до пяти. У 17% дома нашлись более пяти ненужных устройств. 42% опрошенных оставляют для себя упаковки, зарядки и другие аксессуары от старых устройств, больше всего к этому склонны молодые люди, отмечают аналитики.

Из причин хранения дома устройств россияне отметили, что те могут пригодиться в будущем (40% ответов), также их можно держать на случай поломки основного устройства (32%), а 25% "просто не знают, куда можно сдать старые гаджеты".

"13% признались, что им просто жалко выбрасывать старые устройства. Также 12% россиян отметили, что хранят дома старые гаджеты, потому что их продажа кажется долгим и сложным процессом, - следует из пресс-релиза по результатам опроса. - В основном (55%) россияне хранят полностью рабочие гаджеты".

У большинства респондентов (41%) дома лежат кнопочные телефоны, у 29% - ненужные планшеты, у 27% - ноутбуки. У некоторых есть дома старые "телефоны-раскладушки" (16%) и слайдеры (8%). Другие хранят Android-смартфоны до (30%) и после (34%) 2017 года выпуска.

Электроника от Apple, как отмечают в "Авито", в основном перепродается, поэтому только 10% хранят дома смартфоны на iOS до 2017 года выпуска и 8% - смартфоны от корпорации, вышедшие позднее.