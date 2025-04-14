«Мозговой дождь»: как очистить сознание и активировать мозг

Человеческий мозг — это система, стремящаяся к эффективности. Большая часть когнитивной активности протекает в автоматическом режиме: мозг интерпретирует события на основе уже известных шаблонов, установок и глубинных убеждений, формирующихся в детстве. Это снижает энергетические затраты, позволяя мозгу сосредоточиться на быстрых реакциях.

© BeritK/iStock.com

Однако в условиях современного мира, изобилующего неопределенностью и стрессами, такая стратегия может привести к искаженному восприятию реальности. В беседе с «‎Рамблером» клинический психолог Артем Тараянц рассказал о технике «мозгового дождя», которая поможет разгрузить голову.

Что происходит в мозге во время «мозгового дождя»?

Техника «мозгового дождя» (не путать с брейнштормингом) — это способ когнитивной разгрузки и переоценки автоматических мыслей через разделение эмоций и рациональных интерпретаций. С нейробиологической точки зрения, этот процесс активирует сразу несколько ключевых систем:

префронтальная кора — отвечает за когнитивный контроль и рефлексию. При анализе своих мыслей человек активизирует эту зону, улучшая способность к критической оценке происходящего,

миндалевидное тело (амигдала) — участвует в обработке эмоций. Во время творческой проработки чувств снижается ее гиперактивность, что наблюдается, например, при тревожных расстройствах,

гиппокамп — вовлечен в процесс осознания и связывания новых интерпретаций с уже существующим опытом,

сеть пассивного режима работы мозга (Default Mode Network) — активна во время саморефлексии, мечтаний, внутреннего диалога. Именно она задействуется, когда человек рисует свои эмоции в символической форме.

Восстание из мертвых: как ученым удалось оживить мозг и сердце

«Техника "мозгового дождя" позволяет отделить чувства от мыслей и подвергнуть их сомнению — что уже само по себе терапевтично. Особенно эффективна арт-часть: рисование эмоций в виде погоды помогает мозгу символически переработать опыт и постепенно изменить восприятие ситуации», — отмечает клинический психолог.

Творчество как механизм нейропластичности

Творческая активность — будь то рисование, письмо или работа с метафорами — стимулирует нейропластичность, то есть способность мозга к перестройке и формированию новых нейронных связей. Исследования показывают, что при художественном самовыражении активизируются дофаминергические пути, что способствует снижению уровня стресса и улучшению эмоционального фона.

Также происходит переключение от симпатической нервной системы (стрессовой реакции) к парасимпатической (состояние расслабления и восстановления). Это биологическое «переключение» даёт мозгу возможность переформатировать восприятие проблемы.

Практика «мозгового дождя»: шаг за шагом

Разделение мыслей и эмоций. Человек записывает автоматические мысли и чувства в два столбца. Например: «Меня никто не любит» / «Обида, одиночество, тревога». Творческая сублимация. Чувства превращаются в метафоры. Например, тревога — как серое небо, одиночество — как холодный ветер. Все это изображается визуально. Интерпретация и трансформация. Через рисунок формируется путь от «плохой погоды» к просветлению — мозг настраивается на сценарий выхода из трудного состояния. Переоценка мысли. После проработки чувств включается аналитика: поиск альтернативных, более адаптивных интерпретаций и подтверждающих их фактов. Это активизирует зоны критического мышления и помогает разрушать негативные установки.

«Мозговой дождь» — это не просто творческое упражнение, а способ активации нейробиологических ресурсов мозга, отвечающих за адаптацию, гибкость и эмоциональную устойчивость. В условиях хронического стресса и перегрузки он становится действенным инструментом самопомощи и профилактики психологических срывов, а при поддержке специалиста — элементом глубокой нейрокогнитивной терапии.

Ранее мы писали, на какой возраст приходится пик продуктивности мозга.