Почему мы забываем чужие имена

Вы только что познакомились с новым человеком. Он представился — например, «Антон». Проходит несколько минут — и имя бесследно исчезает из вашей памяти. Ситуация до боли знакомая многим.

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Имя самый хрупкий элемент новой информации при знакомстве. У феномена его забывчивости есть четкое нейробиологическое объяснение, которое в беседе с «‎Рамблером» озвучила психолог, бизнес-тренер Екатерина Стацевич.

Мозговая просейка

Память человека устроена как сложная система фильтров. Мозг непрерывно решает: «Это мне важно? Стоит ли это запоминания?» Имя, услышанное в начале разговора, часто не попадает в приоритет.

Когда вы слышите имя, информация поступает в сенсорную память, затем — в рабочую память (аналог краткосрочной). Однако, чтобы остаться в долгосрочной памяти, данные должны пройти через этап консолидации, в котором участвуют гиппокамп и лобные доли.

Почему наш мозг запоминает плохое лучше, чем хорошее

Если вы отвлечены, напряжены или слишком заняты тем, чтобы произвести хорошее впечатление, — внимание переключается на другие задачи. А имя исчезает еще до того, как его успели «зафиксировать».

Почему забывается именно имя?

Имя — это абстрактный маркер, который сам по себе часто не вызывает сильной визуальной или эмоциональной связи. В отличие от профессии, внешности или интересного факта, оно не «‎цепляет» за существующие нейронные сети. Это и делает его «скользким» для запоминания.

Плюс — эффект «‎потери контекста». Вы видите человека — и вспоминаете его лицо, стиль речи, жесты. Но имя, не имея яркой опоры, теряется первым.

Эмоции и стресс мешают запоминать

Нейрофизиологически стресс активирует миндалевидное тело — центр угроз. Оно в буквальном смысле «заглушает» нейронные цепи, отвечающие за обучение и память. Все внимание — на выживание и самопрезентацию, а не на имя собеседника. Поэтому, чем важнее встреча, тем выше шанс забыть имя.

«Многие забывают имена именно из-за внутреннего напряжения. Встреча важна, человек старается быть максимально собранным, и в итоге внимание уходит не на имя, а на контроль поведения. Забывчивость — не показатель неуважения, а маркер перегрузки», — отмечает Екатерина Стацевич.

Как натренировать память на имена?

Активное внимание. Услышав имя, сосредоточьтесь. Повторите его про себя, а лучше — вслух: «Приятно познакомиться, Антон».

Услышав имя, сосредоточьтесь. Повторите его про себя, а лучше — вслух: «Приятно познакомиться, Антон». Связывание с образом. Представьте имя в связке с чем-то знакомым: «Антон» — зовут также как Чехова. Или представьте надпись на визитке у него на лбу.

Представьте имя в связке с чем-то знакомым: «Антон» — зовут также как Чехова. Или представьте надпись на визитке у него на лбу. Ситуативные ассоциации. Привяжите имя к месту, где встретились, или к интересной детали: «Анна в синем пальто у входа в кофейню».

Привяжите имя к месту, где встретились, или к интересной детали: «Анна в синем пальто у входа в кофейню». Повторное использование. Задавайте вопросы, обращаясь по имени. Это усиливает нейронную сеть, связанную с запоминанием.

Задавайте вопросы, обращаясь по имени. Это усиливает нейронную сеть, связанную с запоминанием. Ретроспекция дня. Вечером мысленно вспомните имена всех, с кем общались. Это упражнение тренирует память и формирует привычку.

Если забывчивость стала системной?

Если вы замечаете, что все чаще забываете не только имена, но и другие простые вещи — это может быть признаком хронического стресса, выгорания или когнитивного истощения. Иногда подобные симптомы возникают как отложенное последствие постковидного синдрома или психического расстройства. В таких случаях не бойтесь обратиться к неврологу или психотерапевту.

Имя — самый личный и эмоционально значимый звук для любого человека. Если вы запомните и правильно назовете собеседника — это будет мощный социальный жест. Да, наш мозг не идеален. Но он потрясающе обучаем. И память на имена — навык, которому можно и нужно учиться.

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