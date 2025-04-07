Ученые захотели вернуть из космоса старейший спутник

Ученые захотели вернуть 67-летний Vanguard 1 — старейший спутник на орбите
Vanguard 1, запущенный 17 марта 1958 года, остается самым старым искусственным спутником, все еще вращающимся вокруг Земли. Этот небольшой алюминиевый шар диаметром всего 16,5 см, весом 1,47 кг, стал пионером: он был первым спутником, работающим на солнечной энергии. Теперь, спустя 67 лет, группа ученых, инженеров и историков предлагает вернуть его домой.
Идея возникла у команды из Booz Allen Hamilton, которая видит в Vanguard 1 «космическую капсулу времени». Спутник молчал с 1964 года, когда его солнечные панели исчерпали ресурс, но его орбита на высоте от 660 до 3822 км все еще отслеживается. Ученые считают, что его возвращение даст уникальные данные о том, как космическая среда — радиация, микрометеориты — влияет на технику за десятилетия.
План непрост: спутник можно либо перевести на низкую орбиту для захвата, либо отправить к Международной космической станции для дальнейшего изучения. Это был бы первый случай возвращения столь старого объекта из космоса.