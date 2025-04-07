Применение ИИ при преступлениях могут признать отягчающим обстоятельством

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» 7 апреля внесут в Госдуму законопроект, по которому использование искусственного интеллекта (ИИ) в уголовных преступлениях будет отягчающим обстоятельством, передает РИА Новости.

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Согласно имеющейся информации, авторами инициативы стали руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По словам лидера фракции, проект позволит ужесточить наказание за преступления с применением высоких технологий и создаст дополнительные механизмы для защиты россиян. Миронов считает, что одним из наиболее опасных видов мошенничества с ИИ стали «дипфейки», подделывающие голоса и лица людей.

На прошлой неделе Кремль опубликовал поручение президента Владимира Путина, по которому правительство РФ совместно с силовыми ведомствами и Верховным судом должны рассмотреть вопрос о признании использования искусственного интеллекта при совершении преступлений отягчающим обстоятельством.