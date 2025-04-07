Колоссальный ураган выбросил огромную массу аммиака в атмосферу Юпитера

Планетологи из Калифорнийского университета и Калифорнийского технологического института задокументировали мощный шторм на Юпитере, который выбросил в атмосферу планеты огромное количество аммиака.

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Исследование опубликовано в журнале Science Advances и описывает не только детали, но и последствия мощного шторма, который произошел на Юпитере еще в 2016 году и продолжался до 2017 года.

Полученные результаты вписываются в рамки теории о том, что бури играют важную роль в формировании атмосферных условий. Данные о характеристиках шторма на Юпитере и его влиянии на атмосферу были получены с Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Атакамы, установленной в Чили, и наблюдений космического телескопа Хаббла и космического зонда "Юнона", который как раз пролетал над Юпитером во время того шторма.

Сопоставление данных, полученных из разных источников, позволило установить, что в результате шторма огромный объем аммиака поступил в атмосферу и циркулировал в ней. Так, нисходящие потоки выталкивали аммиак из внешних пределов атмосферы планеты на уровни, расположенные глубоко внизу под облаками.

Полученные данные исследователи использовали для моделирования условий Юпитера. Симуляция показала, что аммиак уносился вниз под облака под влиянием нисходящих потоков, а затем под воздействием уже восходящих потоков взлетал на более высокие уровни атмосферы. Ученые пишут, что подобные процессы способствуют "высушиванию" атмосферы Юпитера.

Кроме того, последствиями мощного шторма стало появление в атмосфере темных пятен, которые состояли из смеси аммиака и воды. Исследователи сравнивают такие образования с шарами из снежной каши.

Темные пятна впоследствии пролились своего рода градом, который растворился в нижних слоях атмосферы. Но отдельные пятна аммиака еще долго висели в нижних слоях даже после окончания шторма.