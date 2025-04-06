Сейсмологи предупредили о риске сильных землетрясений в Китае

Группа китайских сейсмологов предупреждает о возможности мощных землетрясений в Китае и окружающих районах. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

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Как сообщает издание, группа исследователей под руководством старшего инженера Чжу Хунбиня из Пекинского агентства по землетрясениям проанализировала сейсмические данные за 150 лет (с 1879 года по настоящее время) и выделила шесть периодов повышенной сейсмической активности. Учёные пришли к выводу, что в Китае и прилегающих регионах в ближайшие годы может возрасти риск сильных землетрясений, аналогичных недавним толчкам в Мьянме.

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Согласно исследованию, в настоящее время регион, возможно, вступает в начальную фазу нового активного сейсмического периода. Учёные предполагают, что поля напряжений смещаются в направлении северо-востока, что увеличивает вероятность подземных толчков в провинциях Сычуань и Юньнань, а также в районе Гималайских гор. 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. После этого случились десятки афтершоков и повторное землетрясение магнитудой 4,9, а число жертв превысло 3.5 тысячи человек, напоминает НСН.