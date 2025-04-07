Натуралист описал исчезающий вид растений-фонариков

Исследователь флоры и экскурсовод Мохамад Алиас Шакри из Малайзии опубликовал результаты большой научной работы, начатой в 2019 году, в которой рассказал, что обнаружил в малазийском штате Теренггану необычное растение.

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Это растение оказалось новым видом, который до этого не был описан, хотя род известен — Thismia (Тисмия). Новый вид получил название Thismia aliasii в честь Шакри.

Это растение известно среди местных — и в связи с родом тисмиевых, — как «сказочный фонарь» из-за своего причудливого вида. Оно растёт во влажных и тенистых районах диптерокарповых лесов на верхних холмах. Растение имеет разнообразные оттенки оранжевого или жёлтого цвета, а его луковица образует лепестки или щупальца, напоминающие морскую звезду. Виды Thismia являются микогетеротрофными растениями, зависящими от грибов для получения питания. Эти растения привлекают специализированные механизмы опыления, в которых участвуют небольшие насекомые.

Растение было обнаружено на краю популярной альпинистской тропы, и именно Шакри первым определил и описал данный вид. Как отмечает портал Gizmodo, обративший внимание на исследование натуралиста, это открытие важно с точки зрения сохранения природы в регионе, известном своей красотой. К тому же вид Thismia aliasii находится в опасности из-за многочисленных туристов и альпинистов.

Как сообщил Шакри, Thismia aliasii — один из самых редких и уникальных видов растений в горных районах штата Теренггану. Всего было задокументировано пять экземпляров Thismia aliasii с 2019 года, когда и началось исследование.

Научное сообщество также обеспокоено тем, что популярность альпинизма в этом регионе негативно сказывается на среде обитания этого вида. В результате усилий Шакри и других учёных вид Thismia aliasii включён в Красную книгу Международного союза охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения.