У Xiaomi появится еще один собственный чипсет

Xiaomi, похоже, возвращается в игру разработки собственных процессоров. Утечка спецификаций нового чипа компании, опубликованная СМИ, раскрывает подробности о грядущем SoC, который может дебютировать уже в этом году. Это первый серьезный шаг Xiaomi в создании собственных чипов со времен Surge S1 в 2017 году, и он обещает стать конкурентом для среднебюджетных решений от Qualcomm и MediaTek.

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Согласно данным, новый процессор будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу N4P от TSMC. Чип получит восьмиядерную конфигурацию: одно ядро Cortex-X925 с частотой 3,2 ГГц для максимальной производительности, три ядра Cortex-A725 на 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A520 на 2 ГГц. Графика тоже впечатляет — IMG DXT72 от Imagination Technologies с частотой 1,3 ГГц, которая, по слухам, может превзойти Adreno 740 из Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi также добавит собственный процессор обработки изображений (ISP), что улучшит качество фото и видео. Остальные компоненты, вроде 5G-модема, могут быть заимствованы у партнеров, таких как MediaTek или Huawei. Скорее всего, чип дебютирует в смартфоне среднего класса, возможно, в Xiaomi 15S.