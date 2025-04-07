В Сеть утекли официальные изображения нового флагмана Oppo

Китайский сертификационный центр TENAA опубликовал изображения и ключевые характеристики ожидаемого флагманского смартфона Oppo Find X8 Ultra, премьера которого в Китае, по слухам, состоится 10 апреля. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Устройство фигурирует под двумя номерами моделей – PKJ110 и PKU110, причем PKJ110, судя по всему, является стандартной версией, а PKU110 – изданием с поддержкой спутниковой связи. Именно модель PKJ110 появилась в базе данных TENAA, раскрыв дизайн и подробные спецификации будущего флагмана.

Согласно данным TENAA, габариты Find X8 Ultra составляют 163,09 на 76,8 на 8,78 мм, а вес – 226 граммов. Смартфон оснащен 6,82-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 3168 на 1440 пикселей (2K+) и частотой обновления 120 Гц для плавной картинки.

Ожидается, что Find X8 Ultra будет работать на базе процессора с тактовой частотой 4,35 ГГц, вероятно, это будет чипсет Snapdragon 8 Elite. Объем оперативной памяти составит 12 ГБ или 16 ГБ, а встроенной – от 256 ГБ до 1 ТБ, в зависимости от конфигурации. Устройство будет поставляться с операционной системой Android 15 и фирменной оболочкой ColorOS.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея, состоящая из двух ячеек. В документации TENAA указана емкость одной ячейки – 2985 мАч, однако общая заявленная емкость аккумулятора составляет 6100 мАч. Производитель официально подтвердил поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт и магнитной беспроводной зарядки на 50 Вт.

Версия Find X8 Ultra Satellite Communication Edition будет доступна в единственной конфигурации 16 ГБ + 1 ТБ, в то время как стандартная версия будет предлагаться в вариантах 12 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ. Цветовая палитра будет включать варианты Starry Black (Звездный Черный), Moonlight White (Лунный Белый) и Morning Light (Утренний Свет).