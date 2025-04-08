Союз журналистов Украины: 26% СМИ перестали платить сотрудникам из-за остановки USAID

Большинство украинских медиа смогут продержаться без финансовой помощи после остановки деятельности USAID около шести месяцев, а 26% уже сейчас не платят сотрудникам из-за финансовых проблем. Это следует из исследования, проведенного Национальным союзом журналистов Украины, его опубликовали на сайте организации. "Заморозка американского финансирования оставила часть локальных медиа на грани закрытия. Часть медиа отметили, что грантовая поддержка составляла до 80-90% их бюджета", - говорится в сообщении. Согласно исследованию, 41% опрошенных изданий имеют запас средств всего на полгода, еще 24,1% - на три месяца. Как отмечается, наиболее серьезно от остановки программ USAID пострадали прифронтовые медиа Украины. Для исследования взяли 81 украинское издание, 32 из которых - прифронтовые. Опрос проводился путем совместного онлайн-совещания с представителями всех участвовавших СМИ. В конце февраля этого года основатель украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко рассказывал, что некоторые украинские издания прекратили работу после того, как Национальный фонд поддержки демократии США (признан нежелательным в РФ) сообщил об увольнении большинства сотрудников и прекращении поддержки примерно 2 тыс. проектов по всему миру из-за потери доступа к своим средствам. Фонд финансировало агентство.