На севере планеты разворачивается опасная динамика: март 2025 года стал рекордным по минимальному объему зимнего арктического морского льда. Ученые предупредили, что эта тенденция ведет к усилению парникового эффекта — лед, отражающий солнечное излучение, тает, а поверхность океана поглощает все больше тепла. В результате потепление ускоряется, создавая замкнутый круг — или, как называют его исследователи, «петлю гибели». Об этом сообщает International Energy Agency (IEA).

В 2024 году глобальный спрос на уголь вырос на 1% — в том числе из-за жары в Китае и Индии, где миллионы людей массово устанавливали кондиционеры. Чтобы питать эти устройства, сжигались дополнительные объемы топлива. Так желание охладиться само становится причиной еще большего нагрева планеты.

Тем не менее, у этой ситуации есть выход, и он — в солнечном свете. Как отмечает профессор Оксфордского университета Радхика Кхосла, почти половина человечества остается беззащитной перед аномальной жарой, в то время как энергопотребление на охлаждение в богатых странах может более чем удвоиться к 2050 году. Если бы обеспеченные страны выплатили свой климатический долг перед развивающимся миром, это помогло бы снизить дисбаланс в доступе к устойчивому охлаждению.

Ученые предложили альтернативу — солнечные панели на крышах. Они могут не только снабжать кондиционеры экологичной энергией, но и физически затенять здания, снижая температуру внутри. Исследование показало, что даже частичное покрытие крыши панелями может снизить потребность в охлаждении на 2–13%.

Но для перехода к такой модели охлаждения потребуется масштабное финансирование, переобучение специалистов и, главное, политическая воля. Сегодня мир все еще сталкивается с проблемами, мешающим скоординирированной борьбе с климатическим кризисом.

Эксперты предупреждают, что нарастающие бедствия — как, например, неурожаи 2022 года и последующий рост цен на продукты — уже усиливают недоверие к климатическим инициативам и затрудняют отказ от ископаемого топлива.

Однако исследователи не теряют надежды. История показывает, что именно в кризисные периоды человечество делает решающие шаги вперед. Из разрухи Второй мировой войны вышли идеи прав человека, системы социальной защиты и волна деколонизации. Возможно, именно нынешние потрясения станут стимулом к ускоренному переходу на экологичные технологии и разрыву порочного круга климатического самоуничтожения.

Ранее был совершен прорыв в области прогнозирования разрушительных бурь.