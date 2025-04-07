Как радиация изменила птиц Чернобыльской зоны отчуждения

Ученые изучили влияние радиации на певчих птиц в Чернобыльской зоне отчуждения и выявили изменения в их биологических и физиологических характеристиках.

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Новая научная работа показала связь между уровнем радиации и состоянием кишечного микробиома у птиц, обитающих в Чернобыльской зоне отчуждения. При этом биоразнообразие региона значительно выросло с момента аварии, несмотря на высокий уровень радиации.

Финский ученый Самели Пиирто отметил, что последствия радиоактивного заражения у диких животных продолжают изучаться. Он подчеркнул, что такое загрязнение выступает дополнительным стрессовым фактором для организмов, что неизбежно влечет за собой множество последствий.

Команда ученых провела исследование, чтобы выяснить влияние радиации на большую синицу и мухоловку-пеструшку. Для этого скворечники разместили в двух районах с разным уровнем радиационного загрязнения, а затем сравнили птиц, используя разнообразные тесты.

В районах с высоким уровнем радиационного загрязнения ученые зафиксировали снижение количества гнезд. При этом значительных различий в процессе размножения или состоянии здоровья птенцов выявлено не было, сообщает IFLScience.

Животные, живущие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, показывают не только устойчивость к радиации, но и признаки ускоренной эволюции. Ученые рассказали, каких животных-мутантов они обнаружили в зоне отчуждения.