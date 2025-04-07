Камеры Pixel 10 Pro Fold могут разочаровать фанатов

Слухи о грядущем Google Pixel 10 Pro Fold вызывают тревогу у поклонников компании. Ожидалось, что камера складного смартфона получит значительные улучшения по сравнению с Pixel 9 Pro Fold, но последние утечки говорят об обратном. Если верить инсайдерам, основная камера останется 50-мегапиксельной, как в бюджетном Pixel 9a, а сверхширокий и телеобъективы не изменятся с прошлого года. Это вызывает вопросы: почему самый дорогой смартфон в линейке Google за $1800 не получит флагманскую камеру, как у Pixel 9 Pro?

© Ferra.ru

Pixel 9 Pro Fold уже уступал по качеству камер своим «не складным» собратьям — например, у него 10,8-мегапиксельный телеобъектив против 48-мегапиксельного у Pixel 9 Pro. Для сравнения, конкуренты вроде Oppo Find N5 предлагают мощные тройные камеры с перископическим зумом 3−3,5x. Google же, похоже, снова идет на компромисс, хотя ее вычислительная фотография — обработка снимков с помощью ИИ — считается одной из лучших в мире.

Фанаты надеялись, что Pixel 10 Pro Fold исправит этот пробел, особенно учитывая цену и статус устройства. Но если слухи верны, Google рискует отстать от Samsung и других брендов, которые уже улучшают камеры своих складных моделей, таких как Galaxy Z Fold 6.