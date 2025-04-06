Эксперт объяснил, чем опасна зарядка смартфона до 100%

Зарядка смартфонов до 100% ускоряет износ аккумулятора и сокращает его срок службы. Об этом сообщил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония. По его словам, активное использование и многократные циклы подзарядки создают серьезные нагрузки на батареи, что негативно сказывается на их работоспособности.

«Заряжать смартфон на 100% — ошибка, поскольку вы повредите аккумулятор при первом же использовании. Когда вы покупаете новый гаджет, его батарея обычно составляет около 40%. Это оптимальный уровень заряда для его эффективной работы», — сказал Джакония в беседе с RT.

Эксперт также отметил, что литий-ионные батареи при полной зарядке испытывают повышенное напряжение и нагрев, что способствует их более быстрому износу. Для продления жизни аккумулятора Джакония рекомендует поддерживать уровень заряда в пределах 20% до 80%.

«Многие привыкли оставлять телефон на зарядке на всю ночь, не осознавая, что своими же действиями портят состояние устройства. Когда аккумулятор достигает полной зарядки, смартфон продолжает поддерживать уровень заряда...» — напомнил эксперт о вреде ночной зарядки.

Он подчеркнул, что несколько небольших зарядок в течение дня предпочтительнее одной полной зарядки.