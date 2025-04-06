Квантовую суперпозицию получили при температуре в 60 раз выше обычной

Австрийские ученые из Университета Инсбрука впервые продемонстрировали квантовую суперпозицию в "теплых" условиях, что открывает новые перспективы для квантовых технологий. Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

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Квантовая суперпозиция известна "состояние кота Шредингера" благодаря австрийскому физику Эрвину Шредингеру, предложившему в 1935 году мысленный эксперимент для иллюстрации для иллюстрации парадоксов квантовой механики. Суть опыта: в закрытый ящик помещают кота, радиоактивный атом, детектор излучения и колбу с ядом.

Если атом распадается — механизм активируется и отравляет животное. Согласно квантовой механике, пока ящик закрыт, атом находится в суперпозиции (распался/не распался).

Следовательно, кот одновременно и жив, и нет. Согласно сохранившимся воспоминаниям коллег, сам Шредингер любил природу и животных, поэтому эксперимент был исключительно умозрительным. Ученые придумал его как критику копенгагенской интерпретации квантовой механики.

В новом исследовании команда создала состояние "кота Шредингера" при температуре 1,8 Кельвина (-271°C). Это в 60 раз выше температур, обычно используемых в подобных экспериментах. "Мы доказали, что квантовые эффекты могут возникать не только из идеального основного состояния", — пояснил соавтор проекта Герхард Кирхмайер. Открытие особенно важно для наномеханических осцилляторов, где достижение основного состояния технически сложно, а также для развития квантовых вычислений и облегчения требований к рабочим условиям квантовых систем.