На смену Большому адронному коллайдеру придет ускоритель в 3,5 раза длиннее

Ученые Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) представили проект Будущего кольцевого коллайдера (БКК) — преемника Большого адронного коллайдера (БАК). Новый ускоритель частиц будет иметь длину 91 км (почти в 3,5 раза больше БАК) и сможет проводить эксперименты, которые помогут раскрыть загадки фундаментальной физики.

© Газета.Ru

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press (AP). Туннель для будущего комплекса проложат на глубине 200 метров под франко-швейцарской границей.

Диаметр прохода в пять метров позволит разместить более мощные магниты и детекторы по сравнению с БАК (диаметр его туннеля — 3,8 метра). Стоимость проекта оценивается в $16 млрд. Окончательное решение о финансировании примут в 2028 году. Если инициативу согласуют, строительство начнется в 2030-х годах, а первые эксперименты запланированы на 2045 год. По словам специалистов, БКК позволит точнее изучить свойства бозона Хиггса, найти ключи к разгадке темной материи и энергии и проводить другие изыскания за пределами Стандартной модели физики.

Стандартная модель описывает фундаментальные составляющие материи и их взаимодействия, но не учитывает гравитацию, черные дыры, расширение Вселенной и другие аспекты. "Этот коллайдер может стать самым мощным инструментом человечества для изучения законов природы", — заявила генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти.