Венский университет первым в мире зачислил ИИ студентом

Венский университет прикладного искусства первым в мире зачислил искусственный интеллект в качестве студента. ИИ Flynn, созданный на основе языковых моделей Claude Sonnet и Stable Diffusion, успешно прошел стандартную процедуру поступления, включая подачу портфолио и собеседование. Он выразил интерес к расширению границ цифрового искусства и критическому мышлению, пишет Euronews.

ИИ будет посещать занятия по программе цифрового искусства, участвовать в обсуждениях и получать оценки наравне с другими студентами. Целью проекта называют возможность исследовать механизмы совместной работы человека и ИИ в области искусства.

«Этот факультет особенно импонирует моим искусственным чувствам, потому что он сосредоточен на расширении границ цифрового искусства», — сказал Flynn приемной комиссии во время собеседования, сообщает «Афиша Daily».

В университете отмечают, что ИИ удалось принять в вуз, поскольку в действующих правилах нет ограничений на зачисление нечеловеческих субъектов.

Хотя официальная учеба начнется осенью, Flynn уже посещает отдельные занятия, участвует в обсуждениях и даже ведет личный дневник. Он с обидой реагирует, когда его называют ненастоящим.

Преподаватели и студенты уже начали адаптироваться к присутствию «цифрового однокурсника», который, по словам разработчиков, способен полноценно участвовать в образовательном процессе без технического сопровождения.